أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إن المشاركين في اجتماع مزفران أنهم قاموا بالتزوير واستعمال المزور، والأدلة والإثباتات موجودة، حيث تم استخدام ختم غير قانوني.

وأضافت حنون في بث مباشر عبر الحساب الرسمي للحزب "فايسبوك" أن الحاضرين في الاجتماع لا ينتمون إلى الحزب، وهناك مناضلين ينتمون إلى أحزاب أخرى، وآخرون قدموا استقالتهم من الحزب بينما أقصي من يقودهم بقرار من اللجنة المركزية في شهر جانفي والتي طابقت وزارة الداخلية نتائج اجتماعها.

ووصفت لويزة حنون من قاموا بسحب الثقة، بـ "عصابة" تستعمل شعار الحزب بطريقة غير قانونية ويدعي أعضاؤها أنهم مدعومين من وزارة الداخلية وجهات في السلطة التي تضمن لهم المشاركة في الانتخابات والحصول على حصة في البرلمان.

وتساءلت حنون عن كيفية تمكنهم من الحصول على ترخيص الاجتماع، رغم أن الترخيص يطالب به الأمين العام للحزب، مشيرة أنها لن تركع ولم يركعها السجن الذي سجنت عدة مرات وكان أخرها 2019.