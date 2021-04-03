أفاد مدير تنظيم الأسواق على مستوى وزارة التجارة، أحمد مقراني، اليوم السبت، بأنه سيتم قبل حلول شهر رمضان استيراد 2500 طن من اللحوم الحمراء المبردة من إسبانيا تضاف لكميات كبيرة من اللحوم الطازجة التي سيتم جلبها من أربع ولايات من أقصى الجنوب الجزائري.

وأكد مقراني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن كمية اللحوم المستوردة من إسبانيا هي" لحوم حلال مائة بالمائة" حيث تم شراؤها من" مستثمرين جزائريين يملكون مذابح بإسبانيا"، مضيفا أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هو الذي قرر توفير هذه الحصة التكميلية من اللحوم بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأضاف أنه تم اختيار 17 متخصصا في الاستيراد من بين 30 مترشحا من الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية مبرزا أنه تم منحهم رخص استثنائية للاستيراد حيث أصبح بإمكانهم ابتداء من يوم غد الأحد مباشرة الاجراءات الإدارية للقيام باستيراد اللحوم الحمراء المبردة.

وأشار إلى ان السلطات العمومية أعطت كذلك "توجيهات صارمة" للبنوك من أجل تسهيل عمليات التوطين البنكي الخاصة بهذه الواردات مضيفا أن اللحوم المستوردة ستصل إلى البلاد في ظرف أربعة أيام من تاريخ الغد.

وذكر مقراني أن الاحتياجات الوطنية من اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان قدرت ما بين 52 ألف و55 ألف طن، مؤكدا أنه سيتم تدعيم الولايات الشمالية يوميا باللحوم الحمراء من ولايات أدرار وتمنراست وإليزي وتندوف. وأضاف أن أول دفعة من لحوم البقر ستصل من أدرار نحو العاصمة اليوم السبت بكمية تقدر بـ 110 قناطير وستليها يوميا دفعات أخرى (متفاوتة الكمية) من الولايات المذكورة وذلك حسب احتياجات السوق.

وأبرز أن تموين الولايات الشمالية بلحوم أقصى الجنوب "لن يقتصر على شهر رمضان بل سيكون على مدار العام" مؤكدا أنه سيتم مستقبلا الاستغناء عن استيراد اللحوم التي سيتم توفيرها محليا.

أما عن اللحوم البيضاء، فأكد مقراني أن الكمية المخصصة لشهر رضمان بلغت 60 ألف طن مضيفا أن كل هذه الإجراءات "ستسمح لا محالة باستقرار الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن".