يواجه غدا، الأحد ممثلا الكرة الجزائرية، وفاق سطيف وشبيبة القبائل كل من إينيمبا النيجيري ونهضة أبركان المغربي خارج الديار، وذلك لحساب الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لمنافسة كأس الكاف ولا يوجد أي مجال للنسر الأسود للتعثر أمام منافسه وذلك من أجل الإبقاء على حظوظه قائمة في التأهل للدور ربع نهائي المنافسة حيث يسعى رفقاء عمورة للعودة إلى الجزائر بنتيجة إيجابية من ملعب" آبا"، في مهمة تبدو صعبة على أبناء الهضاب العليا في ظل الغيابات التي يعانون منها، لكن مدربه الكوكي عازم على إيجاد توليفة تتناسب وطبيعة المباراة.

شبيبة القبائل هو الآخر طريقه إلى الدور القادم لن تقل صعوبته عن سابقه، فالكناري صاحب المركز الأول برصيد أربع نقاط، يبحث لاعبوه عن البقاء ضمن ديناميكية الآداء الذي ميز مشوارهم مؤخرا في البطولة وفي المنافسة القارية، وسيكون المدرب دونيس لافان أمام خيارات عدة لتدعيم رصيده بنقاط إضافية وهو الذي أكد أن اللقاء ليس مصيريا بالنسبة لأبناء جرجرة.