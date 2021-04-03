أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم السبت، إنها ألقت القبض على 100 عضو في عصابة كانت تنقل الحشيش والماريغوانا من المغرب إلى إسبانيا في قوارب سريعة عالية القوة.

وأضافت في بيان، إنه خلال سلسلة من المداهمات، صادرت الشرطة أكثر من 5 أطنان من الحشيش و230 كيلوغراما من الماريجوانا، مشيرة إلى أن المشتبه بهم سيحاكمون في موعد يحدد لاحقا، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتابعت الشرطة إن أعضاء آخرين في العصابة، خبأوا المخدرات في شاحنات تحمل فواكه وتنقل بضائع غير مشروعة من جنوب إسبانيا باتجاه فرنسا لتزويد التجار عبر أوروبا. كما أوضحت أن الضباط صادروا بندقية مقلدة ومسدس تيزر وخمس سيارات من بينها شاحنتان.

وملأت العصابة قواربها بالمخدرات واتجهت عبر البحر الأبيض المتوسط وحتى نهر الوادي الكبير بالقرب من إشبيلية في جنوب إسبانيا. وكان بعض أعضاء العصابة الواسعة الانتشار يعملون للتأكد من أن القوارب السريعة، التي تستهلك كمية كبيرة من الوقود، جاهزة دائما للاستخدام.