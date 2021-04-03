أعلن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، عن فتح ممثليات للبنوك العمومية الجزائرية في عدد من البلدان الإفريقية خلال الأسابيع القادمة.

وقال بن عبد الرحمان، على هامش افتتاح أشغال المنتدى الثقافي الاقتصادي، أن فتح ممثليات لهذه البنوك سيكون في "عدد من البلدان الإفريقية التي لها علاقات وثيقة بالجزائر" ويأتي في إطار "ترقية الاستثمارات والتصدير وتأكيدا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في التغيير".

وأكد أن رئيس الجمهورية أعطى "موافقته الكاملة" على هذه الخطوة. وأوضح أيضا أن قطاعه "سيذهب بعيدا في إجراءاته الهادفة لتسهيل التصدير" مضيفا أن قانون المالية 2021 له "أجهزة لدعم التصدير في جميع القطاعات الاقتصادية" للبلد. وأضاف أنه سيكون هناك "تأطير" من أجل "تسهيل حركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر".