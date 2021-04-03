كشف وزير الشؤون الدينية والاوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم السبت من تيبازة، أن الوزارة أحصت ما يزيد عن 346 محسنا قاموا ببناء مساجد بنسبة 100 بالمائة من أموالهم الخاصة، وأكثر من 240 ساهموا بأكثر من 50 بالمائة من تكلفة الإنجاز.

ودعا الوزير الأئمة خلال لقاء معهم بمناسبة زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيبازة، إلى انتهاج خطاب وسطي حضاري يجمع ولا يفرق لنشر السكينة والطمأنينة بين الجزائريين. وعدم التهاون في احترام إجراءات البروتوكول الصحي، والتخفيف على الناس في التراويح، مؤكدا أن غلق بيوت الوضوء كان بتوصية من اللجنة العلمية لأنها قد تكون بؤرة لانتشار الوباء.

وثمن في هذا السياق ما قام به الأئمة وكافة موظفي القطاع من حملات خاصة للحد من انتشار كوفيد19 وتكيفهم مع الظروف باستعمال المنصات الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي في بث الدروس وتحفيظ القرآن الكريم.

وشدد الوزير في كلمته على ضرورة إحياء شعبة إماطة الأذى عن الطريق التي نص عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتنظيم حملات تنظيف تنطلق من المساجد وتشمل جميع الأحياء احتفاء بحلول شهر رمضان الكريم.

وقال الدكتور بلمهدي إن أعداء الجزائر لا يعجبهم ما نحققه من نجاحات في مختلف المجالات ويسعون لبث الريبة ونظرة التيئيس في كل شيء، ولكن الجزائر ستنتصر كما انتصرت في كل مراحل التاريخ.

وكان الوزير قبل ذلك قد تدشين مسجد عبد الحميد بن باديس ببلظية في بلدية بوسماعيل وتفقد مشروع بناء المدرسة القرآنية "علي مغربي" ببلدية تيبازة.