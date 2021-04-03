اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أن الاجتماع التصحيحي المنعقد في فندق مزافران، صباح اليوم السبت، غير قانوني ومرفوض.

وقال الحزب في منشور عبر الحساب الرسمي "فايسبوك" أنه "بعد الاجتماع غير الشرعي المنعقد هذا اليوم السبت 3 أفريل 2021، بفندق مزافران، والذي تم من خلاله التدخل في الشؤون الداخلية لحزب العمال من طرف غرباء عن الحزب".

وأشار الحزب أن لويزة حنون، ستدلي بتصريح أولي وعاجل عبر صفحة الفايسبوك للحزب اليوم على الساعة 13:30.

للإشارة، عقد اجتماع تصحيحي لحزب العمال بفندق مازافران بالعاصمة، تم من خلاله إعلان سحب الثقة من الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، وانتخاب منير ناصري أمينا عاما بالنيابة للحزب.