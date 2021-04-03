أكدت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، مقتل 35 عنصرا من حركة "طالبان" المتشددة بينهم قادة في عمليات أمنية للجيش ليلة أمس في ولايتي بغلان وفارياب شمال البلاد.

وقالت الدفاع الأفغانية، في بيان اليوم "استهدفت قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بدعم من القوات الجوية الأفغانية، ليلة أمس، إرهابيي طالبان في منطقة داند شهاب الدين بولاية بغلان ما أسفر عن مقتل 9 إرهابيين من طالبان بينهم 3 من قادتهم بالإضافة إلى إصابة 8 آخرين وتدمير آليات وذخائر للحركة".

وفي ولاية فارياب، أوضح بيان وزارة الدفاع الأفغانية أن " قوات الدفاع والأمن نفذت ليلة أمس، بدعم من سلاح الجو، عملية أمنية مستهدفة تجمعا لطالبان في بلدة سار تشاكان بمديرية جارزيوان بولاية فارياب". ولفت البيان إلى أن " هذه العمليات أسفرت عن مقتل 26 من مسلحي طالبان بينهم 3 قادة بالإضافة إلى إصابة 33 آخرين".