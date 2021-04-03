ضمن أربعة مصارعين جزائريين تأهلهم إلى الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو، عقب فعاليات اليوم الأول المخصص للمصارعة الإغريقية-الرومانية، بمدينة الحمامات التونسية في إطار الدورة التأهيلية "إفريقيا-أوقيانوسيا"،حسب ما أكدته الإذاعة الجزائرية.

ويتعلق الأمر بآدم بوجملين، سيد عزارة بشير، عبد الكريم فرغات وعبد المالك مرابط كلهم أبطال إفريقيا.

ومن بين المصارعين الأربعة المتأهلين اثنان منهم كانا قد شاركا في أولمبياد 2016 بريو دي جانيروا البرازيلية، وهما سيد عزارة بشير وآدم بوجملين اللذين تحصلا على الميدالية الفضية في إطار الألعاب المتوسطية 2018 بطراغونا الإسبانية.

ويشهد اليوم السبت من الدورة التأهيلية "إفريقيا-أوقيانوسيا" مشاركة ستة جزائريين في المصارعة الحرة.

إضافة للجزائر، يشارك في هذه الدورة 14 منتخبا إفريقيا ويتعلق الأمر بالبلد المنظم "تونس" المغرب، مصر، نيجيريا، غينيا بيساو، ناميبيا، السنغال، الكونغو، التشاد، الكاميرون، مدغشقر، موريس، وسيرا ليون.

أما ممثلو منطقة أوقيانوسيا فهم سبعة منتخبات: أستراليا، زيلندا الجديدة، ساموا، دول ميكرونيسي، غوام، جزر مارشال بالاوس.