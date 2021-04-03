أشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة)، على الافتتاح الرسمي لمنتدى الاقتصاد الثقافي الذي يدوم ثلاثة أيام. وخلال كلمته الافتتاحية، أكد جراد أن الاصلاحات العميقة التي باشرتها البلاد تستدعي الاستثمار في كل ما من شأنه إنتاج الثروة وزيادة مناصب الشغل بما فيها قطاع الثقافة الذي يزخر بإمكانيات ضخمة.

وأكد الوزير الأول ضرورة الاستفادة من ايرادات الاقتصاد الثقافي التي تحقق مبالغ ضخمة وتوفر الملايين من مناصب الشغل في العالم. وذكر بأن الحكومة عملت على تحفيز الصناعية السينمائية والثقافية وتشجيع الخبرات الوطنية في هذا المجال وإنشاء الهياكل القاعدية الخاصة بالسينما والمسرح من قاعات العروض وغيرها.

كما ذكر بالتدابير الاستعجالية المتخذة في مجال حماية الممتلكات الثقافية وكذا الشروع في الاستغلال الاقتصادي للمواقع الأثرية مثل قلعة الجزائر.

وتطرق جراد الى أهمية التوجه نحو إنشاء مدن للإنتاج السينمائي مشيرا إلى الترابط الوثيق بين قطاعي الثقافة والسياحة. ويعرف المنتدى حضور عدة وزراء ومستشاري رئيس الجمهورية وممثلي هيئات ومؤسسات الدولة إضافة إلى خبراء وفاعلين في مجالي الثقافة والاقتصاد.