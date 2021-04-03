كشف عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي صبيحة اليوم السبت، بوهران، عن فتح تحقيق في قضية تسريب أسئلة مسابقات الدكتوراه في بعض التخصصات، بالإضافة إلى إيفاد لجنة تحقيق في مسابقة الطب بوهران.

وأكد بمناسبة إشرافه على أحياء الذكرى الخمسون لإنشاء المدرسة العليا المتعددة التقنيات المناضل موريس أودان بوهران "تركيز وزارته على إعداد ترسانة من القوانين والتشريعات لتذليل العراقيل على مستوى مخابر البحث الجامعية ومد جسور مع الفضاء الاقتصادي وتحويل براءات الاختراع والإبداعات إلى مشاريع اقتصادية ملموسة وتحقق قيمة مضافة وتخلق الثروة ".

وأشار إلى عقد اتفاقيات مع الوزارة المنتدبة للمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة لمساعدة حاملي المشاريع وتحويلها إلى شركات اقتصادية.