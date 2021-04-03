يواجه بداية من الساعة الثامنة من سهرة اليوم، فريق مولودية الجزائر ضيفه الزمالك المصري بملعب 5 جويلية وذلك ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لمنافسة دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

ممثل الكرة الجزائرية تفصله خطوة واحدة عن الالتحاق بالترجي التونسي إلى مرحلة ربع نهائي المسابقة الأغلى إفريقيا، إذ يحتاج زملاء حشود لتعادل واحد لترسيم تأهلهم، أما الزمالك فلا خيار له سوى الفوز من أجل البقاء على متن قطار الرحلة.

وأكد مساعد مدرب مولودية الجزائر لطفي عمروش في وقت سابق أن فريقه مصمم على تحقيق الفوز لا غير ولن يلعب من أجل التعادل، فتحقيق الانتصار يسمح للاعبين بإنهاء هذا الدور بأريحية خلال المواجهة الأخيرة أمام نادي باب سويقة.