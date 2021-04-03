تدخلت اليوم إسعافات الوحدة الثانوية الهاشمية التي تبعد بـ 18 كلم جنوب مقر ولاية البويرة في حدود الساعة 8 و10 دقائق من أجل نقل جثة متوفي بقرية الخباثنة بلدية الهاشمية.

وحسب عبدات يوسف المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، فإن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 21 سنة ينحدر من ولاية الجلفة وجد معلق بسلك داخل مستودع لتربية الدجاج الذي يعمل فيه.

هذا وقد فتحت مصالح الدرك تحقيقا لتحديد ملابسات الحادثة.