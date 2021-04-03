توفى قاضي محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، محمد عريبي مجيد الخليفة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر 52 عاما.

وكان العريبي قد عين كقاضي تحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا التي نظرت محاكمة صدام حسين ورموز نظامه في 1 أوت عام 2004. كما ترأس العريبي الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في 20 سبتمبر عام 2006 التي حاكمت صدام حسين في عدة قضايا كان من بينها قمع الانتفاضة الشعبية وقصف حلبجة وتصفية الأحزاب الدينية.