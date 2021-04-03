وجه الناخب الوطني جمال بلماضي تحية شكر وعرفان إلى عمال ومسؤولي ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وقال بلماضي في تصريحات نقلها موقع الفاف: "أعتذر عن عدم توجيه الشكر علنًا إلى طاقم العمل في ملعب تشاكر الذين بذلوا جهودًا كبيرة لتزويدنا بملعب مثالي للعب هذه المباراة ضد بوتسوانا، كان من المفترض أن أفعل ذلك في المؤتمر الصحفي، لكن لابد أنني نسيت الكثير من الموضوعات التي تمت تغطيتها. لذا، مرة أخرى، شكرا للعمال الذين قاموا بهذا العمل على مستوى أرضية الميدان على آمل أن تكون بهذه الجودة طوال الوقت، خاصة خلال الجولات القادمة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ".

كما وجه الشكر إلى عمار بوكعبوب، المهندس الزراعي والمتخصص في الملاعب المعشوشبة.