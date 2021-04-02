هلك شخصان و أصيب ثلاثة آخرون بجروح في حادث سير وقع اليوم الجمعة بالقرب من بلدية حمام الضلعة بولاية المسيلة، حسب ما علم من المصالح المحلية للحماية المدنية.

و أوضح المصدر بأن الحادث الذي كان مسرحا له الطريق الوطني رقم 60 بالمكان المسمى لوقمان نجم عن اصطدام بين سيارتين سياحيتين مضيفا بأن الضحيتين يبلغان من العمر 28 و 70 عاما.



و حسب نفس المصدر، فإن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى المسيلة.



من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب و ملابسات الحادث بدقة.



