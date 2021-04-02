المسيلة: هلاك شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في حادث سير
مجتمع
2 ابريل 2021 () - الخبر-الوكالات
هلك شخصان و أصيب ثلاثة آخرون بجروح في حادث سير وقع اليوم الجمعة بالقرب من بلدية حمام الضلعة بولاية المسيلة، حسب ما علم من المصالح المحلية للحماية المدنية.
و أوضح المصدر بأن الحادث الذي كان مسرحا له الطريق الوطني رقم 60 بالمكان المسمى لوقمان نجم عن اصطدام بين سيارتين سياحيتين مضيفا بأن الضحيتين يبلغان من العمر 28 و 70 عاما.
و حسب نفس المصدر، فإن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى المسيلة.
من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب و ملابسات الحادث بدقة.