تفوق شباب بلوزداد على ضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي بنتيجة هدفين لصفر, سهرة اليوم الجمعة, بملعب "5-جويلية الأولمبي" لحساب الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.



وسجل هدفي اللقاء كل من أمير سعيود في الدقيقة 84 وكريم بشو في الدقيقة 86, ليمنحا بذلك الفوز الأول لفريق "الشباب" .



وفي وقت سابق من نهار اليوم, تعادل الهلال السوداني مع ضيفه ماميلودي صان داونز الجنوب الإفريقي , ضمن المقابلة الثانية لهذه المجموعة.



وعلى ضوء هاتين النتيجتين, ارتقى شباب بلوزداد إلى الصف الثاني في جدول الترتيب العام للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط, خلف ماميلودي صان داونز, الذي أهل مسبقا للدور ربع النهائي, إثر تدعيم مركزه الريادي 13 نقطة, بينما يتواجد الهلال السوداني عند المركز الثالث بـ 4 نقاط, في حين يتذيل تي بي مازمبي من الكونغو الديمقراطية, ترتيب المجموعة بنقطتين.



