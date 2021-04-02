لقي شخص حتفه وأصيب 5 آخرين بجروح في حادث مرور وقع أمسية اليوم في حدود الساعة 15 :17 على مستوى الطريق الوطني رقم 1بمنطقة واد سيدي سليمان بالجلفة وحسب بيان لمديرية الحماية المدينة لولاية الجلفة، فإن الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع داسيا لوقان ما أسفر عن وفاة ضحية امرأة 78 عاما في عين المكان وإصابة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 5 و34 عاما بجروح مختلفة.



حيث تم تحويل الضحية الى مصلحة حفظ الجثث، في حين تم اسعاف الجرحى ونقلهم بسيارتي الاسعاف الى مستشفى عاصمة الولاية