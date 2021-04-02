خلف، حريق مقطورة شاحنة محملة بالسجاد، صباح اليوم، في حدود الساعة الساعة والنصف، بالشطر العابر لدوار الحجارة من الطريق السيار شرق-غرب احتراق الحمولة مما تسبب في خسائر مادية معتبرة.

وقالت مصالح الحماية المدينة بأن عناصر الوحدة الرئيسية مدعمة بالوحدة الثانوية لبلدية يلل تدخلت صباح اليوم لأجل إخماد حريق شب في مقطورة شاحنة محملة بالسجاد وهذا على مستوى الطريق السيار شرق-غرب في اتجاه وهران، بدوار الحجارة بلدية سيدي سعادة. حيث خلف الحريق خسائر مادية دون تسجيل خسائر بشرية.