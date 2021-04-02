سلم الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الجمعة بنيامي، رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الرئيس النيجيري المنتخب محمد بازوم، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان أنه وممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شارك الوزير الأول عبد العزيز جراد، مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم, اليوم الجمعة بالعاصمة النيجرية نيامي, في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب محمد بازوم". وبهذه المناسبة "سلم الوزير الأول رسالة خطية من السيد رئيس الجمهورية إلى نظيره النيجري".

وعقب هذه المراسم "خص السيد الوزير الأول باستقبال من طرف رئيس النيجر الجديد، حيث نقل له تحيات السيد رئيس الجمهورية، وتمنياته له بالنجاح وموصول التوفيق في مهامه السامية، والعمل سويا على تطوير العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين"، وفقا للمصدر ذاته.