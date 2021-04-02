أفادت تقرير إعلامية، اليوم الجمعة بأن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجتمع بفريقه للأمن القومي عقب الحادث الذي جرى في الكونغرس الأميركي.

من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه "لا شيء يستدعي القلق مما يحدث في مبنى الكابيتول".

وحسب قناة "سي ان ان" فإن رجال الأمن أطلقوا النار على مشتبه به بعد أن اخترق بسيارته الحاجز الأمني بمحيط المبنى وخرج ممسكًا بسكين.

وأضاف نفس المصدر أن المشتبه به توفي متأثرا بجراحه، فيما أصيب خلال الحادثة ضابطين نقل أحدهما إلى المستشفى.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن شهود بأن مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة يوجد "في وضع الإغلاق" بسبب "تهديد أمني".

وقال شاهد عيان إن الشوارع المحيطة بمجمع الكابيتول أغلقت اليوم الجمعة في ظل وجود مكثف للشرطة "بسبب تهديد أمني".