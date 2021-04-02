أسندت مسؤولية تسيير شبيبة سكيكدة إلى الإطار بمديرية الشبيبة والرياضة نور الدين ناجح، وهذا من أجل إخراج الفريق من الأزمة التي يعيشها مند انطلاق انطلاق الموسم الذي شهد عودته إلى قسم الأضواء بعد 33 سنة من الانتظار.

وحسب نور الدين ناجح فإن الفريق الذي كان غائبا لمدة أسبوعين قد يستأنف التدريبات بداية من هذا الأسبوع، أما بخصوص الأعضاء الذين سيعملون إلى جانبه أكد ناجح لـ"الخبر" أنه سيمنح الفرصة لممولي النادي.

من جهة أخرى، أكد رئيس الهيئة المسيرة للشبيبة أن الوضعية الحالية للفريق جد حرجة وتتطلب تظافر جهود الجميع من أجل إنقاذه، معترفا بصعبة المهمة الموكلة إليه بقرار من السلطات المحلية والتي تستلزم مجهودات كبيرة.

وأضاف نفس المتحدث أن الرؤية ستتضح بخصوص العناصر التي سيتشكل منها ديريكتوار تسيير الشبيبة هذا الإثنين، إضافة إلى إقامة التربص الذي برمج بمركز الباز في ولاية سطيف.