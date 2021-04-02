أصدر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، اليوم الجمعة، ثلاثة قرارات تتضمن إلغاء قرارات تعيين، وتجميد العضوية في المكتب السياسي لـ"الأفلان".

وشملت هذه القرارات القيادي البارز والأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين محمد عليوي الذي تم إلغاء قرار تعيينه عضوا في المكتب السياسي مكلفا بالفلاحة والتنظيمات المهنية وتجميد عضويته في المكتب السياسي.

وبالغضافة إلى عليوي، جمد بعجي كذلك عضوية الوزير الأسبق محمود خذري والسيناتور أحمد بناي بالمكتب السياسي، وفق ما نقلت الصفحة الرسمية للحزب العتيد على "الفايسبوك".