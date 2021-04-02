قدم نادي ماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي، الذي تأهل مسبقا للدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، هدية إلى شباب بلوزداد بعدما فرض التعادل على مضيفه الهلال السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وانتهى اللقاء الذي جمع الناديين عشية اليوم الجمعة بأم درمان بالتعادل السلبي، ما سمح لنادي ماميلودي صان داونز بتدعيم مركزه الريادي للمجموعة الثانية (13 نقطة) أمام الهلال السوداني صاحب المركز الثاني مؤقتا بـ (4 نقاط).

هذه النتيجة تجعل ممثل الكرة الجزائرية شباب بلوزداد (3 نقاط) أمام فرصة ذهبية لتدعيم حظوظه في التأهل إلى الدور القادم في حال فوزه، مساء اليوم، على تي بي مازمبي الكونغولي (نقطتين) بملعب 5 جويلية الأولمبي (سا 20:00).