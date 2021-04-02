توفي طفلان شقيقان يبلغان من العمر 9 و13 سنة غرقا ببركة مائية بالمقاطعة الإدارية ذراع الريش بولاية عنابة، حسب ما أفادت اليوم الجمعة خلية الاتصال لمديرية الحماية المدنية بالولاية.

وكانت فرقة الحماية المدنية قد تنقلت مساء أمس الخميس إلى مكان الحادث الذي يوجد بمنطقة فلاحية تبعد بـ 1 كلم عن السكن العائلي للضحيتين اللذين يقيمان بحي 2000 سكن بالمدينة الجديدة ذراع الريش.

وقد انتشل عناصر الحماية المدنية جثتي الطفلين من بركة مائية بعمق ثلاثة (3.5) أمتار، حسب ما أوضحه نفس المصدر.

من جهتها، تنقلت الوالي المنتدبة للمقاطعة الإدارية ذراع الريش، وسيلة بوشاشي، إلى مكان الحادث لمواساة عائلة الضحيتين قبل نقل جثتيهما إلى المصلحة المعنية بمستشفى ابن رشد بعنابة، بينما فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات حادث غرق الطفلين.