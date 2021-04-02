واصل الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست بإشرافه على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، الموسوم بـ "تحدي تيريرين 2021".

وأشار بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن هذا التمرين، يندرج في إطار تقييم المرحلة الأولى لبرنامج التحضير القتالي، لسنة 2020-2021، حيث استمع الفريق شنڨريحة إلى عرض حول التمرين التكتيكي، بالذخيرة الحية، ومراحل تنفيذه، والأهداف المرجو تحقيقها من وراء تنفيذ التمرين.

وتابع الفريق رفقة اللواء محمد عجرود، قائد الناحية العسكرية السادسة، بميدان الرمي في عين ڤزام، الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المقحمة من مختلف القوات البرية والجوية والدفاع الجوي عن الإقليم، تتقدمها طائرات الاستطلاع بما في ذلك الطائرات بدون طيار، وهي الأعمال التي اتسمت باحترافية عالية في جميع المراحل وبمستوى تكتيكي وعملياتي عالي، حسب بيان الوزارة.

وأضافت وزارة الدفاع، أن هذا لتمرين التكتيكي المنفذ بالذخيرة الحية يهدف إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع، فضلا عن تدريب القادة والأركانات على قيادة العمليات، وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية، حيث شهد عمليات إنزال جوي لمفرزة من المغاوير المظليين وإبرار مفرزة أخرى بواسطة مروحيات، كما تم تزويد الطائرات المقاتلة بالوقود جوا.

وهنأ الفريق أفراد الوحدات المنفذة للتمرين، الذي حقق نتائج جد مرضية جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة، مذكرا أن تنمية الخبرة القتالية، وترسيخ المعارف والقدرات، هي غايات عملياتية لا سبيل إلى تحقيقها إلا من خلال العمل الميداني.