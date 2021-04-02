تمكنت فصيلة مكافحة سرقة وتهريب السيارات لأمن ولاية مستغانم من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة وتزوير المركبات مع استرجاع 06 مركبات وتوقيف أربعة أشخاص مشتبه بهم حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان من مصالح الإعلام للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر أن العملية جاءت بناء على معلومات أمنية مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية تنشط على مستوى ولاية مستغانم والولايات المجاورة.

وأسفرت التحريات، التي باشرها عناصر هذه الفصيلة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم عن تحديد هوية أفراد هذه الشبكة الإجرامية التي تتراوح أعمارهم ما بين 21 و49 سنة.

كما تمكنت عناصر الشرطة من استرجاع معدات أخرى مستعملة في عمليات السرقة بالإضافة إلى ملفات قاعدية مزورة لدراجتين ناريتين من الحجم الكبير محل بحث من طرف الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول ".

وقد تم انجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم.