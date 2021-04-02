تجددت اليوم مسيرات الحراك الشعبي عبر العديد من ولايات الوطن.

ففي العاصمة وكما جرت العادة خرج عدد معتبر من الجزائريين فور الانتهاء من أداء صلاة الجمعة للسير عبر المسارات الاعتيادية، رافعين شعارات تطالب بالتغيير الجذري.

ورفع هؤلاء أيضا شعارات مساندة لمعتقلي الحراك، وأيضا للقاضي سعد الدين مرزوق الذي سيثمل قريبا أمام المجلس الأعلى للقضاء.

البويرة

ككل جمعة تجمع مواطنون بعد الانتهاء من أداء صلاة الجمعة بساحة الشهداء بوسط مدينة البويرة للمشاركة في الجمعة رقم 112 من الحراك الشعبي.

وقد سار المتظاهرون انطلاقا من ساحة الشهداء مرورا بساحة رحيم غالية وبمحور الدوران لمقر الولاية وصولا إلى ساحة الوئام.

وشهدت مسيرة الحراك بالبويرة للجمعة 112 منذ انطلاقها مشاركة قوية من طرف الحراكيين كما عرفت مشاركة كريم طابو البرلماني السابق والمنسق الوطني لحزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، غير المعتمد.

تيزي وزو

جدد سكان ولاية تيزي وزو، اليوم، رفضهم المشاركة في التشريعيات المزمع تنظيمها يوم 12 جوان المقبل.

خرج سكان ولاية تيزي وزو، زوال اليوم، بالآلاف إلى الشوارع الرئيسية لعاصمة الولاية تيزي وزو لتأكيد تمسكهم بالمطالب الشعبية التي رفعوها منذ فيفري 2019 هذا ما بدا من خلال الشعارات التي رفعها المشاركون في المسيرة.