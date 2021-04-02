قرر عدد من موظفي وأطباء المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بأدرار تصعيد احتجاجهم لعدم استجابة الجهات المعنية لمطالبهم إثر تنظيمهم لوقفة احتجاجية للمطالبة بحل المشاكل والقضايا العالقة، خاصة نقص الميزانية المخصصة لهذه السنة والتي يستحيل معها تحقيق التغطية الصحية وصيانة العتاد الطبي على مستوى العيادات التابعة للمؤسسة كما يقولون، إلى جانب قدم واهتراء أجهزة الراديو ببعض العيادات وانعدامها بعيادات أخرى ونقص التأطير الطبي خاصة بمصلحة الوقاية والمركز الوسيط للإدمان وكذا عيادة طب الإسنان، كما يطالب هؤلاء المحتجون بالقضاء على مظاهر البيروقراطية التي تفشت بالمؤسسة، وعدم حرمان الموظفين من حقوقهم المشروعة وبقول هؤلاء أن مدير الصحة والسكان لولاية أدرار كان قد وعد برفع الميزانية لتغطية حقوق المستخدمين المالية بما في ذلك منح المردودية والمداومات وغيرها