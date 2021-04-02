في ثاني مبادرة لها خلال شهرين تقوم مؤسسة الجزائر المتحدة للأعمال الإنسانية والاجتماعية بتنظيم قافلة طبية من الجزائر العاصمة إلى ولاية أدرار وذلك بهدف تقديم فحوصات طبية مجانية وإجراء عمليات تشخيص لفائدة الأطفال الصم البكم وعدد من سكان مناطق الظل.

تم تقسيم القافلة إلى مجموعتين حيث تقوم المجموعة الأولى بتقديم فحوصات لفائدة أزيد من 90 طفلا من الأطفال الصم البكم بولاية أدرار وبعد عملية التشخيص سيتم التكفل بزراعة أعضاء السمع لفائدة عدد من هؤلاء الاطفال بالجزائر العاصمة بعد اجراء الفحوصات واعداد الملفات الطبية اللازمة لهم.

أما المجموعة الثانية فتقوم بتقديم فحوصات مجانية لساكنة قصر تاغوزي ببلدية طلمين على بعد نحو 140 كلم من ولاية ادرار في تخصص طب العيون والطب العام وجراحة الأنف والحنجرة إلى جانب القيام بتنشيط ورشات تعليمية ومسابقات ترفيهية للأطفال وتوزيع ألعاب وقِصص هادِفة، وكذا شهادات تفوق على الأطفال كما كان لمؤسسة الجزائر أعمال ونشاطات أخرى بالمدرسة الابتدائية 'هتاسة حمو بقصر تاغوزي.

وبحسب جمال الدين بلبكري فإن هذه القافلة هي الثانية من نوعها التي تقوم بها المؤسسة لفائدة ساكنة أدرار خلال الشهرين الماضين على غرار العديد من العمليات التي قامت بها في مختلف جهات الوطن ولن تكون الأخيرة حيث ستنظم قوافل أخرى خاصة وأن الجمعيات المعنية بولاية أدرار في اتصال دائم مع مؤسسة الجزائر المتحدة من أجل تقديم المساعدة لهم وتتم هذه العملية التي لاقت استحسان وترحيب كبيرين من لدن ساكنة أدرار بالتنسيق مع جمعية أحباب الخير بقصر تاغوزي، وجمعية ناس الخير لولاية أدرار.