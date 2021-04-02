هاجم رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، الأحزاب التي أعلنت مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل.

وقال جاب الله في كلمة افتتاحية لدورة مجلس الشورى المنعقد في مقر حزبه اليوم بالعاصمة، أن هناك أحزابا علمانية مقاطعة تمارس الضغط لكسب أكثر لصالح مشروعها، لاسيما المكاسب القليلة المتبقية من المنظومة القانونية الجزائرية المتعلقة بالإسلام وتحديدا قانون الأسرة.

وأضاف جاب الله إن ثورة 22 فيفري ثورة شعبية ولا يمكن أن يدعي أي شخص أو حزب تأطيرها، كاشفا أن التيار الإسلامي هو أكبر المتضررين بعد الحراك، سواء في الدستور أو التعيينات، متهما التيار العلماني باستيلائه واستفادته من التعيينات في المناصب الوزارية بنسبة 90 بالمائة.