أفاد رئيس بلدية فوكة بولاية تيبازة، بوعلام غربي، أن لجنة الدائرة تجتهد لإنهاء التحقيقات الاجتماعية والتي حققت تقدما في ضبط كافة الترتيبات من أجل توزيع حصة 1054 سكن عمومي إيجاري في صيغتي السكن الاجتماعي "السوسيال" وأيضا ضمن برنامج القضاء على السكن الهش " أر.أش بي".

وطمأن رئيس البلدية، في تصريح لـ "لخبر" جميع طالبي الاستفادة، أن التحقيقات الاجتماعية الجوارية قد فاقت 90 بالمائة وتم مسح كافة الأحياء، حيث تم استهداف 22 حيا من طرف لجان المعاينة أين تم تنقيط جميع أصحاب الطلبات .

وحسب تقديرات القائمين على أعداد القوائم فإن حصة 554 سكن في إطار برنامج القضاء على السكن الهش كافية للقضاء على الأحياء الفوضوية المحصاة والتي ستشهد عمليات ترحيل قريبا، لتبقى الحصة المتبقية ضرورية لبرنامج السكن الاجتماعي "سوسيال" لتخفيف معاناة العائلات التي تثبت أحقيتها لهذا النوع من البرامج، ولهذا فقد استجابت السلطات الولائية مؤخرا ووافقت على اقتطاع حصة 200 سكن من برامج الهش ووجهتها إلى برامج "سوسيال" وبهذا سوف يتم إعداد قائمة من 500 مستفيد في "السوسيال" لامتصاص أزمة السكن واستهداف أكبر قدر ممكن من العائلات.