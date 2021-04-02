تعقد الدورة السابعة لمهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير" في الفترة من 5 حتى 10 أفريل، بمشاركة 41 فيلمًا ما بين وثائقي وروائي وتحريك بالإضافة إلى مسابقة أفلام الطلبة، ومنها الفيلم الروائي الجزائري و"سيعود"، ليوسف محساس، والفيلم المشترك جزائري فرنسي "سيرانو" لصلاح إسعاد ورضا صديقي، والفيلم الوئائقي بعنوان "جميلة في زمن الحراك" المشترك بين الجزائر، فرنسا، لعبد الرحمن حراث، فيما يشارك الفيلمان الجزائريان "ليلة بيضا" لعصام تعشيت، و"شمس" لبوكاف محمد، في مسابقة التحريك.

ويعرض المهرجان في دورته السابعة 16 فيلمًا روائيًّا قصيرًا، وهي: "ماجما" (مصر) لطارق الشربيني، و"يوم عادي جدًا" (فلسطين، سورية) لأنس زواهري، و"عزية" (المغرب) لكريم البخاري، و"تحت السماء الآمنة" (العراق، بلجيكا) لعلي خادوم، و"سيعود" الجزائر ليوسف محساس، و"نصف فيلم" (تونس) لسيف حسناوي، و"في السابع والعشرين من مايو لهذا العام" (مصر، الإمارات) لمصطفى مراد، و"شو اسمك" (لبنان) لنور المجبر، و"صلة" السعودية لحسام الحلوة، و"توك توك" (مصر) لمحمد خضر، و"أحن إليك، أحن إلي" (الأردن، ألمانيا) لفارس الرجوب، و"سيرانو" (الجزائر، فرنسا) لصلاح إسعاد ورضا صديقي، و"فل إيس" (سورية) لسليم صباغ، و"أصفر" (مصر) لماهيتاب أيوب، و"ارتداد" (السعودية) لمحمد الحمود، و"بركات" (لبنان) لمانون نمور.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية تعرض ثمانية أفلام، وهي: "البيطار" (مصر) لمعتز خالد، و"حادث قديم جدًا" (مصر) لأحمد صبحي، و"جميلة في زمن الحراك" (الجزائر، فرنسا) لعبد الرحمن حراث، و"الخلاص" (ليبيا) لحسن إدريس، و"في المنتصف" (اليمن) لمريم الذبحاني، و"لم تكن وحيدة" (العراق) لحسن الأسدي، و"Gaza footullet" (فلسطين) لإياد الأسطل، و"نسور قرطاج" (تونس، إيطاليا، فرنسا) لأدريانو فاليريو.

وفي مسابقة التحريك، تعرض تسعة أفلام، وهي: "القدر" (اليمن، ماليزيا) لمحمد إبراهيم، و"الحجر الداير" (مصر) لسلمي أسامة، و"ماذا أنا" (العراق) لأنس الموسوي، و"تحت الظل" (الأردن) لسمية بركات، و"ليلة بيضا" (الجزائر) لعصام تعشيت، و"كيف تحولت جدتي إلى كرسي" (لبنان، ألمانيا) لنيقولا فتوح، و"شمس" (الجزائر) لبوكاف محمد "2020" (مصر) لأيمن محمد، و"سالب واحد" (الأردن) لرنيم أسامة.

أما مسابقة الطلبة، فيعرض المهرجان ثمانية أفلام هي: "الرولر كوستر" (الجامعة الألمانية) لملك بدوي، و"زوار الشمس" (إعلام الشروق) لأمير طلعت فاروق، و"للاختلاف رأي آخر" (msa) لميريت ممدوح، و"عالهوا" (مدرسة الجيزويت) ليوسف عساف، و"موعد حياة" (معهد السينما) لعمرو البهيدي، و"الشنطة" (جامعة فاروس) لروجينا طارق، و"عزيزتي ليلى" (الجامعة البريطانية) لسلمى علاء، و"الحياة أنثى" (باصرة) لريم محمد (جامعة الإسكندرية).

ومهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير" هو احتفالية سينمائية تُقام كل عام تحت رعاية وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية "دائرة الفن"، ويهدف المهرجان إلى نشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.