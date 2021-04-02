أنهت قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس بأمن ولاية تبسة، التحقيق في قضية تتعلق باختلاس أموال الغير دون وجه حق عن طريق التزوير واستعمال المزور وشهادة الزور، والتي تورط فيها أربعة أشخاص من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين 37 و66 سنة، وتم خلالها اختلاس أموال منحة ابنة أحد المجاهدين المتوفين على مدى أكثر من سبع سنوات بعد وفاته.

وبحسب بيان صحفي لخلية الاتصال بأمن ولاية تبسة تسلمت "الخبر" نسخة منه فإن ذات المصلحة توفرت لديها معلومات تفيد بتورط أشخاص في تقاضي منحة ابنة أحد المجاهدين (المتوفي منذ أكثر من سبع سنوات) باستعمال التزوير في محررات رسمية، ليتم بناء على ذلك وبالتنسيق مع النيابة المختصة فتح تحقيق معمق في القضية بمراجعة وكالات التصرف في ميراث المرحوم وكذا الفريضة التي ثبت خلال التحقيق أنهما مزورتين بعد مقارنتهما بالوكالة والفريضة الأصليتين، كما شمل التحقيق تفتيش مسكن المرحوم الذي عثر بداخله على وثائق هوية تحمل صور مغايرة لهوية أصحابها الأصليين، مع حجز الدفتر العائلي للمرحوم الذي لم يسجل عليه وفاة الابنة المستفيدة من المنحة، وتم توقيف أربعة أشخاص من عائلة واحدة ثبت تورطهم في القضية

ويضيف البيان الصحفي أنه بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة ليحال الملف أمام غرفة التحقيق والسماع للمتهمين في جلسة السماع الأولي ليصدر قاضي التحقيق أمرا في حق المشتبه فيه الرئيسي يقضي بالإيداع رهن الحبس المؤقت والأمر بوضع الآخرين تحت الرقابة القضائية في انتظار جلسة المحاكمة.