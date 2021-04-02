خلفت الهزّة الأرضية القوية التي ضربت إقليم ولاية ڨالمة على الساعة الـ15 و33 دقيقة من مساء أمس الخميس، وتبعتها هزات ارتدادية استمر بعضها إلى فجر اليوم الجمعة، تشققا عرضيا بالقسم العلوي للشلال الطبيعي السياحي ببلدية حمام دباغ الواقعة على بعد 20 كلم غربي ڨالمة .

كما تسببت الهزة القوية والهزات الارتدادية التي تبعتها، في انهيار بالحافة العلوية الأمامية للشلال، بطول نحو مترين اثنين على ما عاينا، وتداعي كتلة كبيرة من الركام الكلسي المنهار.

وقد سارعت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحمام دباغ مرفقة بمصالح الأمن ومسؤولي الموقع، ومعها مسؤولي البلدية والدائرة، منذ الصباح الباكر، إلى عين المكان، وتمّ غلق الفضاء مؤقتا في وجه السياح والزوار، تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد توافد الزوار والسياح على البلدة السياحية وخاصة موقع الشلال.

ويرجح حسب المعلومات الأولية التي تتوفر عليها "الخبر" بڨالمة، أن تتخذ الجهات المعنية قرارا بالغلق للموقع، للحفاظ على سلامة السياح.

يشار إلى أن التشقق العرضي الذي تجدد مع حدوث الهزة الأرضية القوية التي سجلت مساء أمس بشدة 4.8 درجات، كان قد حدث في خريف سنة 2003 بسبب هزة قوية مماثلة، ورُئب التشقق بفعل المياه الحارة والكلس.