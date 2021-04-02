أكدت وزارة النقل في تايوان إن 54 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، و156 آخرين أصيبوا، بعد خروج قطار عن القضبان في نفق بشرق البلاد، اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق، قالت إدارة الإطفاء في تايوان إن قطارا خرج عن القضبان في نفق بشرق البلاد، مضيفة أن القطار الذي كان متجها إلى تايتونج خرج عن القضبان في نفق إلى الشمال مباشرة من هوالين، مما تسبب في ارتطام بعض عرباته بجدار النفق.

وقال البيان: "الملاحظات البصرية الأولية تشير إلى أن كثيرين من المسافرين لا تبدو عليهم علامات الحياة".