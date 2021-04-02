واصلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، الارتفاع رغم أنباء توصل مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق على التخفيف التدريجي لتخفيضات الإنتاج بدءا من شهر ماي المقبل.



وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت الجزائر، ارتفع الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.87 بالمائة إلى 61.45 دولار للبرميل، وكان الخام قد أغلق أمس على ارتفاع نسبته 3.9 بالمائة. في حين صعد خام "برنت" بنسبة 2.12 بالمائة إلى 64.86 دولار للبرميل، وكان الخام قد أنهى تعاملات الخميس على زيادة نسبتها 3.4 بالمائة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

واتفقت مجموعة "أوبك+"، المكونة من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا ومنتجين حلفاء، على تخفيف قيود الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يوميا في ماي المقبل، ومثلها في جوان المقبل، ومن ثم بواقع 400 ألف برميل يوميا في جويلية المقبل.



وبموجب اتفاق يوم أمس، تصبح تخفيضات "أوبك+" المطبقة أعلى قليلا فحسب من 6.5 مليون برميل يوميا من ماي المقبل. وكانت التخفيضات قبل ذلك حوالي سبعة ملايين برميل يوميا، إضافة إلى مليون برميل آخر تطوعت السعودية بتقليصها من إنتاجها.



