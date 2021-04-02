سجلت ليلة البارحة وفجر اليوم الجمعة هزتان أرضيتان ارتداديتان بولاية ڤالمة تراوحت شدتهما بين 3.3 و3.1 درجات على سلم ريشتر.



وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أن الهزة الإرتدادية الأولى سجلت على الساعة الحادية عشرة وخمسا ولأربعين دقيقة (23:45)، وبلغت قوتها 3.1 درجات على سلم ريشتر، وحدد مركزها بـ 7كم جنوب غرب ڤالمة.



أما الهزة الارتدادية الثانية فقد سجلت فجر اليوم على الساعة الثالثة وسبعا وثلاثين دقيقة (3:37) وبلغت 3.3 درجات على سلم ريشتر، وحدد مركزها بـ 6 كم جنوب غرب ڤالمة.



