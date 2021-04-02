نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمني أن 3 "إرهابيين" قتلوا يوم الخميس، بينهم قيادي محلي في تنظيم "داعش" وامرأة آسيوية فجرت نفسها، في مناطق جبلية بالقصرين قرب الحدود مع الجزائر.



وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي: "تمكنت قوات الحرس من قتل إرهابي في جبل سمامة. وفجرت امرأة آسيوية كانت معه نفسها لتقتل أيضا رضيعا كان بين يديها".



وأضاف أنه في عملية ثانية بجبل المغيلة قتلت قوات الحرس والجيش في كمين "الإرهابي حمدي ذويب القيادي بجند الخلافة المؤيد لتنظيم الدولة الإسلامية".