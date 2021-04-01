أعرب وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الخميس، عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين الجزائر وتونس التي لها طابع خاص واستثنائي مؤكدا الحرص الدائم على تعميق سنة التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية بين البلدين.



جاء ذلك في تصريح نقلته الرئاسة التونسية، عقب اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بوزير الشؤون الخارجية بوقدوم، الذي أبلغه رسالة شفوية من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.



وقال بوقدوم، في كلمته "تشرفت اليوم بلقاء مطول وثري الذي خصني به رئيس الجمهورية التونسية ونقلت له التحيات الأخوية ورسالة شفوية من الرئيس عبد المجيد تبون".



وأوضح بوقدوم، أن اللقاء كان "فرصة للتعبير عن ارتياحنا الكبير للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وكذا حرصنا الدائم على تعميق سنة التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية".



ولفت انه "لا يخفى على أحد بأن العلاقات بين الجزائر وتونس لها طابع خاص واستثنائي يتمثل في عمق روابط الأخوة الصادقة التي تجمع البلدين، فنحن شعب واحد في دولتين تقاسمنا بالأمس ماض مجيد ونواجه اليوم معا نفس التحديات، وتحدونا نفس الآمال والطموحات في غد أفضل".



كما كان اللقاء فرصة قدم خلالها رئيس الدبلوماسية الجزائرية "الشكر للرئيس قيس السعيد، على إتاحة هذه الفرصة المتجددة لمواصلة المسيرة المشتركة في تحقيق تطلعات الشعبين المشروعة في مزيد من النمو والازدهار ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلم والاستقرار في المنطقة".



للإشارة، يقوم وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، الخميس، بزيارة رسمية إلى جمهورية تونس الشقيقة، حاملا رسالة من رئيس الجمهورية ،السيد عبد المجيد تبون، إلى أخيه رئيس الجمهورية التونسية، السيد قيس سعيد ، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.