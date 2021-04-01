نصب والي ڨالمة، كمال كربوش، رفقة الأمينة العامة للولاية، مساءاليوم الخميس، خلية عملياتية لمتابعة الهزة الأرضية القوية التي ضربت الولاية في حدود الساعة 15 و 33دقيقة ، وبلغت شدتها 4.8 درجات على سلم ريشتر.



تمّت العملية حسبما أُعلنت الصفحة الرسمية لولاية ڨالمة ، بحضورالمدراء التنفيذيين وممثلي الأسلاك الأمنيةلولاية ڨالمة ، كماعرفت تعيين مقاييس المتابعة حسب كل قطاع من القطاعات المعنية. وقد قامت فرق الحماية المدنية بدوريات استطلاع للتعرف على مخلفات الهزة وطمأنة المواطنين ، دون تسجيل أي خسائر بشرية إلى غاية مقتبل هذه الليلة .



وحسب الصفحة الرسمية لولاية ڨالمة، فقد"أسدى والي الولاية تعليمات بتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، والتجنّد للتدخل في حال ما استدعى الأمر،إلى ذلك استمرّت إلى غاية مقتبل الليلة عدّة هزات ارتدادية خفيفة ، شعر بها السكان ، غير أنها لم تكن بالحدّة التي كانت تميّزت بها الهزة الأرضية الأولى ، التي كانت في حدود الساعة 15 و33 دقيقة من مساء اليوم ، التي قدرت شدتها بـ4.8 درجات وحدّد مركز البحث البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء" كراڨ"بـ08 كلم جنوب غرب ڨالمة .



وكانت الهزّة الاولى قد خلفت حالات ذعر ببعض المناطق من الولاية ،كما تسببت في انهيار بعض جدران الشرفات وأجزاء من السلالم وتشققات بنحو خمس منازل بحي 05 جويلية في حمام دباغ ، كما تسبب انهيار بعض جدران وشرفات منازل بالحي نفسه ، في إسقاط كابل للكهرباء وآخر للهاتف ، قبل أن تتدخل مصالح كل من الحماية المدنية والبلدية وسونلغاز ، بالتدخل الفوري ، ونقل الركام وإصلاح الكهرباء ، فيما أشاربيان للحماية المدنية إلى تشققات بعض العمارات كما في هواري بومدين .