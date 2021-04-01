اجتمع وزير التجارة, كمال رزيق, اليوم الخميس, عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, بممثلي جمعيات حماية المستهلك الوطنية والمحلية المتواجدة عبر 58 ولاية, اين تطرق الى التحضيرات الخاصة بشهر رمضان, حسبما افاد به بيان للوزارة.



وخلال هذا الاجتماع, قدم الوزير "جزيل الشكر للجمعيات على الدور البالغ الاهمية الذي أدته طيلة فترة تفشي وباء فيروس كورونا ومساعدة مصالح التجارة, وكذا مختلف المصالح الامنية, الساهرين والمجندين لحماية المستهلك ومكافحة ظاهرة المضاربة والشائعات التي يروج لها البعض حول ندرة بعض المواد الاستهلاكية خاصة ونحن على أبواب الشهر الفضيل", حسب البيان.



وفي هذا الصدد, دعا رزيق "الجميع لمضاعفة الجهد وتوسيع العمل مع مختلف القطاعات الشريكة لحماية المستهلك وقدرته الشرائية والااقتصاد الوطني", يقول نفس المصدر.



كما أكد على ضرورة تحفيز التجار على أنجاح عملتي البيع بالتخفيض والبيع الترويجي اللتان أقرتهما وزارة التجارة ابتداء من 7 أبريل الى غاية ثاني ايام عيد الفطر المبارك.



ودعا رزيق أيضا جمعيات حماية المستهلك ألى تحسيس المواطنين بضرورة "ترشيد استهلاكهم طيلة هذه الفترة وعدم التهافت على اقتناء بعض المنتوجات خاصة واسعة الاستهلاك", مؤكدا على "توفرها وبالكميات اللازمة".



كما اكد الوزير أنه تم مراسلة الولاة قصد السهر على ابقاء أسواق الجملة للخضر والفواكه وكل الفضاءات التجارية مفتوحة على مدار ايام الأسبوع دون الاستفادة من العطلة الاسبوعية لتفادي أي اضطراب أواختلال في سلسلة توزيع المواد ذات الاستهلاك الواسع لتموين الأسواق, يضيف البيان.