أكدت وزيرة الثقافة و الفنون، مليكة بن دودة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الطبعة الـ25 من معرض الجزائر الدولي للكتاب، ستنظم في شهر نوفمبر المقبل، بعد الغاء طبعة 2020 بسبب وباء كورونا.

و أوضحت وزيرة الثقافة و الفنون لدى تدخلها على هامش حفل افتتاح المقر السابق للمكتبة الوطنية بعد عملية تأهيله، أن هذا الحدث "سيرافقه برنامج ثقافي ثري و لقاءات دولية في مستوى هذا الحدث الكبير".

للتذكير، إن الطبعة الـ25 من معرض الجزائر الدولي للكتاب، كانت قد برمجت في بداية الأمر في شهر نوفمبر 2020، و كانت ستجري حسب الصيغة الافتراضية في اطار الوقاية من تفشي وباء كورونا، قبل ان يتم الغاؤها نهائيا.

و كان معرض الجزائر الدولي للكتاب، الذي يعد اهم حدث ثقافي في الجزائر، قد عرف في 2019 مشاركة 1030 دار نشر من 36 بلدا، من بينهم 298 جزائرية، وسجل 1.150 مليون زائر.