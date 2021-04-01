كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن أولى الطوابع البريدية التي أصدرها بمناسبة كأس العالم 2022 التي ستحتضنها قطر.

وأفاد الاتحاد في بيان ، تناقلته وسائل الاعلام القطرية، بأن عشاق كرة القدم سيستمتعون بفرصة جمع قصاصات صغيرة عن تاريخ كرة القدم بعد انطلاق برنامج طوابع كأس العالم (فيفا قطر 2022)، بإخراج طوابع تذكارية إلى جمهور الكرة في كل أرجاء العالم.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن الطوابع ستحفل بالمكونات الأم لكأس العالم (فيفا قطر 2022 )، بما في ذلك الملاعب المتميزة بحداثتها، وصور الدوحة العاصمة ، وتصاميم بذلات جالبي الحظ، والملصقات الرسمية ، فضلا عن تاريخ كرة القدم في قطر.

ووفق الفيفا ، فإنه سيصدر المزيد من التصاميم التي تسلط الضوء عن تراث كأس العالم لكرة القدم، مما يمنح الفرصة لنشر حكايات حية في العالم أجمع عن اللعبة ، خاصة مع اقتراب الموعد الكبير لانطلاق البطولة في 21 نوفمبر 2022.