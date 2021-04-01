بلغ، اليوم الخميس، عدد استمارات الإعلان عن الترشح بولاية المدية لتشريعيات الثاني عشر من جوان القادم 100 استمارة، بحسب ما استفيد من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الدكتور هارون أوروان.

وأوضح ذات المندوب، ردا على سؤال للخبر بأن حضور قوائم الأحرار فاق الخمسين بالمائة بأغلبية كبيرة للجامعيين حديثي التخرج.

كما تبينه المعلومات المستمدة من مكتب متابعة ايداع ملفات الترشح بالمندوبية الولائية، علما أن عدد الناخبين عبر الولاية فاق الـ500 ألف من أجل اختيار ثنانية مقاعد بالهيئة التشريعية القادمة.

موازاة مع ذلك، تحولت الفضاءات العمومية والمحاذية لبعض المقاهي عبر الشارع الرئيسي لعاصمة الولاية إلى مرتع لفوضوليي السياسة المجتمعين حول شبه موائد مستديرة لتعاطي أخبار الترشيحات وطريقة الاقتراع المستجدة وسبل تنزيهها من وانتشالها من براثن التزوير وتنائي المترشحين عن العلاقة بأصحاب الأعمال و المال المشبوه وسط استعراضات للتنمر السياسي لبعض منتسبي الأحزاب القديمة، بين متفائل و مقر بالتغيير ومستفت في قدرة التشريعيات القادمة في إحداث الوثبة السياسية المنتظرة منها.

فيما تستعد المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، حسب مسؤولها في بعث خرجات تحسيسية لتمكين الناخبين الجدد من استيعاب طريقة الانتخاب الجديدة وكيفيات أجراء عمليات الفرز والمراقبة وأعداد النتائج والمحاضر النهائية.