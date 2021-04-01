أصيب شابان بحروق خطيرة، اليوم الخميس، اثر اضرام النار في نفسيهما في محاولة للانتحار أمام مقر بلدية الهرانفة بالشلف احتجاجا على قائمة السكنات الاجتماعية.

وحسب مصدر مسؤول، فقد أصيب دركي بحروق هو الاخر عندما حاول منع الشاب من الانتحار حرقا.

وكشف والي الشلف أن أحد الضحايا نقل الى مستشفى الدويرة بالعاصمة، بسبب خطورة حالته الصحي، فيما تم تحويل بقية المصابين إلى المستشفى.

ووعد والي الشلف لخضر سداس بدراسة جميع الطعون والتحقق من مدى قانونية المستفيدين في القائمة الأولية.

ونفى في تصريح مقتضب على هامش زيارة وزير الفلاحة أنه لم يتم الفصل في القائمة النهائية وطمأن أحد سكان الهرانفة بالقول أنه سيطبق القانون على جميع الحالات ولن يهضم حق أي مستفيد يستحق السكن الاجتماعي.