سجلت الجزائر 112 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت اليوم الخميس اللحنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره في الجزائر أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 117.304 حالة.

و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة تسجيل 3 وفيات جديدة بالفيروس، خلال نفس الفترة ، لينتقل العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس إلى 3.096 وفاة.

فيما تماثل 94 مريضا للتشافي خلال نفس الفترة، لينتقل العدد الإجمالي للمرضى المتعافين من الفيروس إلى 81.632 حالة.

و أشار المصدر أن 14 مريضا متواجدون في العناية المركزة.

وأضاف أن 19 ولاية سجلت أقل من 9 حالات،26 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، فيما سجلت 3 ولايات أزيد من 10 حالات.