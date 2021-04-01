قررت النيابة العامة لدى محكمة سيدي امحمد النطق بالحكم في قضية الأستاذ الجامعي سعيد جاب الخير المتابع بتهمة الإساءة إلى المعلوم من الدين الإسلامي، ليوم 22 أفريل المقبل.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد قد التمس مساء اليوم الخميس تطبيق القانون.

ولقد صرح المتهم جاب الخير، الذي هو جامعي مختص في أصول الشريعة الإسلامية، خلال اجابته على أسئلة القاضية، أن المنشورات على حسابه في الفايسبوك "ليست استهزاء بالدين الإسلامي"، مضيفا بأن تعليقاته تستند على بحوث قام بها في كتب السنة والشريعة.

وأضاف المتهم بأن تعليقاته كانت "ردا على نداء البعض بتحريم الاحتفال بيناير لكونه عيدا وثنيا"، مشيرا الى أنه "ليس من المعقول لشخص في الشريعة أن يستهزئ بالدين الإسلامي" وأن "كل كتاباته هي اجتهاد لا غير".

للتذكير فإن صاحب الدعوى ضد المتهم سعيد جاب الخير هو استاذ جامعي مختص في الأمن الإلكتروني بجامعة سيدي بلعباس.