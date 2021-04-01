التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) اليوم الخميس تطبيق القانون في قضية الأستاذ الجامعي سعيد جاب الخير المتابع بتهمة الإساءة إلى المعلوم من الدين الإسلامي.

وكان المتهم جاب الخير، الذي هو جامعي مختص في أصول الشريعة الإسلامية، صرح خلال اجابته على أسئلة القاضية، أن المنشورات على حسابه في الفايسبوك "ليست استهزاء بالدين الإسلامي"، مضيفا بأن تعليقاته تستند على بحوث قام بها في كتب السنة والشريعة.

وأضاف المتهم بأن تعليقاته كانت "ردا على نداء البعض بتحريم الاحتفال بيناير لكونه عيدا وثنيا"، مشيرا الى أنه "ليس من المعقول لشخص في الشريعة أن يستهزئ بالدين الإسلامي" وأن "كل كتاباته هي اجتهاد لا غير".

للتذكير فإن صاحب الدعوى ضد المتهم سعيد جاب الخير هو استاذ جامعي مختص في الأمن الإلكتروني بجامعة سيدي بلعباس.