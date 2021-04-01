خلف حادث مرور مروع، وقع ظهيرة اليوم الخميس، في حدود الساعة الواحدة، ببلدية وادي الجمعة المتاخمة لعاصمة الولاية غليزان، وفاة تلميذتين تدرسان بثاتوية وادي الجمعة. في حين أصيت التلميذة الثالثة بجروح خطيرة.

وكشفت مصالح الحماية المدنية، بأن الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الحمادنة تدخلت على الساعة الواحدة و لأجل حادث دهس سيارة لثلاثة طالبات بثانوية بالطريق الولائي رقم 02 دوار العرايسية ببلدية واد الجمعة. والذي أسفر عن وفاة طالبتين 19 و18 سنة في عين المكان تم نقلهم من طرف النجدة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية غليزان، أما الضحية الثالثة فقد نقلت من طرف خواص مصابة بإصابات متعددة تبلغ من العمر حوالي 17 سنة.

وقد تدفق العشرات من سكان البلدية عين المكان إثر انتشار خير الحادث، في حين فتحت مصالح الأمن ذات الاختصاص تحقيقا لتحديد أسباب وقوعه.